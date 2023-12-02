السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

انتخابات الرئاسة 2024.. انطلاق تصويت المصريين فى غانا وليبيريا والسنغال

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

بدأت عملية التصويت للمصريين في دول غانا وليبيريا والسنغال وسيراليون في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، باليوم الثاني، حسب نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية". 

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وانطلق اليوم ثاني أيام تصويت المصريين في عدة دولة بينها السعودية والإمارات وعمان وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وجزر القمر وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وتنزانيا وأوغندا وتركيا وفي العراق والأردن والكويت وسوريا وقطر والبحرين واليمن والصومال وروسيا.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات سابقًا قائمة بعناوين مراكز الاقتراع في الخارج وضوابط لعملية التصويت للمصريين المقيمين خارج البلاد، تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة عملية التصويت في السفارات والقنصليات، حيث يجب على الناخب تقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية. يمكن استخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الصالح للتصويت، مع وجوب توفر الرقم القومي في جواز السفر.

الانتخابات الرئاسية غانا وليبيريا و التصويت للمصريين ثاني أيام الانتخابات الرئاسية المصرية

مواد متعلقة

مستشار الجالية المصرية بالسعودية: اليوم الأول للاستحقاق الرئاسى عُرس انتخابى

الوطنية للانتخابات: تعاملنا سريعًا مع مشكلات فنية بالانتخابات فى بعض السفارات

سفير مصر بتونس: اليوم الأول للانتخابات شهد إقبالا كبيرا

فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية .. إقبال كبير وواضح من أبناء الجاليات المصرية بالخارج

انتخابات الرئاسة.. بدء التصويت في 9 دول

خبير علاقات دولية: مصر أعادت القضية الفلسطينية إلى أجندة المجتمع الدولي

أستاذ علوم سياسية: مصر لها موقف ودور تاريخى تجاه القضية الفلسطينية

أستاذ علاقات دولية: مصر لها مواقف تاريخية تجاه القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى

الأكثر قراءة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

عاجل.. عشرات الجرحى من الأطفال والنساء فى قصف بدير البلح

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

"جريمة شيطانية بالأميرية".. زوجة حملت من طليقها وقتلت الرضيع بـ"الجوع والعطش"

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية .. إقبال كبير وواضح من أبناء الجاليات المصرية بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

خالد حريب

رسائل رمزية لتصويت المصريين بالخارج

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

محمد عبدالعزيز

المغتربون.. والمسئولية الوطنية

محمد رفعت

أيام مشهودة للمصريين في الخارج !

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس