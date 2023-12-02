انتخابات الرئاسة 2024.. انطلاق تصويت المصريين فى غانا وليبيريا والسنغال

بدأت عملية التصويت للمصريين في دول غانا وليبيريا والسنغال وسيراليون في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، باليوم الثاني، حسب نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وانطلق اليوم ثاني أيام تصويت المصريين في عدة دولة بينها السعودية والإمارات وعمان وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وجزر القمر وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وتنزانيا وأوغندا وتركيا وفي العراق والأردن والكويت وسوريا وقطر والبحرين واليمن والصومال وروسيا.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات سابقًا قائمة بعناوين مراكز الاقتراع في الخارج وضوابط لعملية التصويت للمصريين المقيمين خارج البلاد، تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة عملية التصويت في السفارات والقنصليات، حيث يجب على الناخب تقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية. يمكن استخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الصالح للتصويت، مع وجوب توفر الرقم القومي في جواز السفر.