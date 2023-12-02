السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار الجالية المصرية بالسعودية: اليوم الأول للاستحقاق الرئاسى عُرس انتخابى

نشأت عبدالعليم المستشار
نشأت عبدالعليم المستشار القانوني للجالية المصرية في السعودي

قال نشأت عبدالعليم، المستشار القانوني للجالية المصرية في السعودية، إن اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية كان عرسًا انتخابيًا، موجهًا الشكر للسفارة المصرية في الرياض على روعة التنظيم وقمة الإبداع والتيسيرات للناخبين.

وأضاف عبدالعليم، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن كثافة المشاركة تدل على وعي المواطنين المصريين، مؤكدًا أن هناك تكاتفًا بين المصريين في الداخل والخارج.

وأشار المستشار القانوني للجالية المصرية في السعودية إلى أن الشباب من 25 إلى 35 حرصوا على المشاركة في الانتخابات، كما حرصت الأسر على المشاركة، قائلًا: "الأطفال قالوا إحنا جايين عشان مصر بلدنا، وعايزين بلدنا تكون أحسن، وهذا هو الطفل المصري".

ووجَّه رسالة للمصريين بالخارج: "ده حقك الانتخابي، لا تتنازل عنه، وضع نصب أعينك إن ده مستقبل مصر، وصوتك أمانة، انزل شارك لاختيار مستقبلك ومستقبل أولادك".

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).

المستشار القانوني للجالية المصرية السعودية الانتخابات الرئاسية للناخبين للسفارة المصرية اليوم الثاني للتصويت انتخابات الرئاسية

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