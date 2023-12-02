السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير مصر بالصين: توافد المصريين في بكين على التصويت بانتخابات الرئاسة

السفير عصام حنفي
السفير عصام حنفي

قال السفير عصام حنفي، سفير مصر في الصين، إن المصريون توافدوا منذ أمس سواء في العاصمة بكين أو بعض المقار البعيدة خارج العاصمة للتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

لم نسجل أي مشكلة

وأكد حنفي، خلال اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر خاصية الفيديو كونفرانس في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، اليوم السبت، عدم تسجيل أي مشكلة في عملية التصويت حتى الآن، موجهًا الشكر لفريق الدعم الفني بالهيئة الوطنية للانتخابات التي لم تتدخر جهدًا في تقديم الدعم على مدار الـ24 ساعة رغم فرق التوقيت.

وتابع: "نشجع المصريين من أبنائنا للتوافد من أجل أداء واجبهم الوطني والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والعمل على نجاح العملية الانتخابية".

بكين سفير مصر بالصين توافد المصريين توافد المصريين للتصويت العاصمة بكين المصريين

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