السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لا تفوتك.. قائمة أفلام شهر ديسمبر بدور العرض السينمائي

ابو نسب
ابو نسب

تستقبل دور العرض السينمائي في مصر عدد من الأفلام الجديدة خلال شهر ديسمبر الجاري. 

وتعد هذه الأفلام بداية لانطلاق موسم رأس السنة السينمائي والذي يشارك به مجموعة من نجوم الفن بأعمالهم السينمائية الجديدة التي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر. 

ويشهد شهر ديسمبر عرض 3 أفلام جديدة هي شماريخ وابو نسب وال شنب. 

قائمة أفلام شهر ديسمبر بدور العرض السينمائي 

شماريخ

تستقبل دور العرض السينمائي في مصر أولى افلام شهر ديسمبر وهو فيلم "شماريخ لأسر ياسين وأمينة خليل يوم الجمعة المقبل 7 ديسمبر. 

تدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

ويضم الفيلم عدد كبير من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي. 

أبو نسب 

وتطرح شركة سينرجي  فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام فى دور العرض السينمائى يوم 21 ديسمبر المقبل. 

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام. 

ويجمع  فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

آل شنب 

ويعرض فيلم" أل شنب" بدور العرض السينمائي في مصر يوم 29 ديسمبر الجاري. 

فيلم آل شنب يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة شنب، مما يضطر أفراد العائلة للسفر إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، ويجتمع كل أفراد العائلة لمدة 3 أيام سويًا ويمرون بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث.

والفيلم من بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، هيدي كرم، أسماء جلال، محمود البزاوي، علي الطيب، حسن مالك، ابتهال الصريطي، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، وهبة يسري، والعمل من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين. 

افلام شهر ديسمبر افلام شهر ديسمبر بدور العرض السينمائي شماريخ ابو نسب آل شنب

مواد متعلقة

القائمة المبدئية لأفلام موسم رأس السنة السينمائى 2024

طرح البوستر الدعائى الرسمى لفيلم "آل شنب" تمهيدًا لعرضه بمهرجان الجونة

آسر ياسين يبدأ تصوير مشاهده مع «فرقة الموت».. السبت المقبل

بين القاهرة والصعيد.. آسر ياسين يستعد لتصوير مشاهده بـ “فرقة الموت”

550 فعالية كبرى بالقاهرة والمحافظات.. "الثقافة" تُعلن أجندة احتفالاتها باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

تعرف على قائمة الأفلام المؤجلة من موسم الصيف إلى نهاية العام

الأكثر قراءة

عاجل.. فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية .. إقبال كبير وواضح من أبناء الجاليات المصرية بالخارج

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

اتهموه بسرقة أرباح البضاعة.. تفاصيل قتل "تجار مخدرات" شريكهم يوم توبته

تفاصيل زيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين في قطاع البترول

عاجل.. البيت الأبيض: إسرائيل ستسمح بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زياده":. كعقب سيجارة مُحترق، سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

خالد حريب

رسائل رمزية لتصويت المصريين بالخارج

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

محمد عبدالعزيز

المغتربون.. والمسئولية الوطنية

محمد رفعت

أيام مشهودة للمصريين في الخارج !

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس