لا تفوتك.. قائمة أفلام شهر ديسمبر بدور العرض السينمائي

تستقبل دور العرض السينمائي في مصر عدد من الأفلام الجديدة خلال شهر ديسمبر الجاري.

وتعد هذه الأفلام بداية لانطلاق موسم رأس السنة السينمائي والذي يشارك به مجموعة من نجوم الفن بأعمالهم السينمائية الجديدة التي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر.

ويشهد شهر ديسمبر عرض 3 أفلام جديدة هي شماريخ وابو نسب وال شنب.

قائمة أفلام شهر ديسمبر بدور العرض السينمائي

شماريخ

تستقبل دور العرض السينمائي في مصر أولى افلام شهر ديسمبر وهو فيلم "شماريخ لأسر ياسين وأمينة خليل يوم الجمعة المقبل 7 ديسمبر.

تدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

ويضم الفيلم عدد كبير من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

أبو نسب

وتطرح شركة سينرجي فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام فى دور العرض السينمائى يوم 21 ديسمبر المقبل.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

آل شنب

ويعرض فيلم" أل شنب" بدور العرض السينمائي في مصر يوم 29 ديسمبر الجاري.

فيلم آل شنب يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة شنب، مما يضطر أفراد العائلة للسفر إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، ويجتمع كل أفراد العائلة لمدة 3 أيام سويًا ويمرون بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث.

والفيلم من بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، هيدي كرم، أسماء جلال، محمود البزاوي، علي الطيب، حسن مالك، ابتهال الصريطي، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، وهبة يسري، والعمل من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.