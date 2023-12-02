السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تفادي مشكلة اختلال الهرمونات بهذه الطريقة

الهرمونات
الهرمونات

لا تعلم الكثير من السيدات أن توازن الهرمونات من أكثر الأمور التى يجب الحرص على متابعتها والتأكد من اتزانها وذلك لأن وجود اضطرابات فى الهرمونات يتسبب في العديد من المشكلات الصحية الكبيرة لدى الكثير من السيدات ومنها تأخر الحمل أو تأخر الدورة الشهرية.

ووفقا لما جاء في موقع "هيلث"، فهناك عدد من الأمور التى يجب الحرص على القيام بها من أجل الحفاظ على إتزان الهرمونات داخل الجسم وعدم وجود اى مشكلات صحية خلال تلك الفترة، ومن ضمن تلك الأمور، الحرص على الحصول على قسط كاف من الراحة، وتجنب التعرض لإضاءة الهاتف في الليّل، وذلك لأن إضاءة الهاتف المحمول تسبب خلل فى هرمونات الجسم، ويجب الحرص على القيام  بممارسة  التمارين الرياضية بشكل منتظم، وذلك من أجل تنشيط الدورة الدموية فى الجسم والحفاظ على النشاط البدنى وبالتالى التقليل من فرص التعرض للإصابة بخلل فى الهرمونات، تجنب الإفراط في تناول الطعام، لتأثيره في رفع مستويات هرمون الأنسولين.

شاي الكركم ضروري للحد من اختلال الهرمونات 

ووفقا لما جاء فى الموقع، فهناك مجموعة من المشروبات التي تساعد بشكل كبير على ضبط مستويات الهرمونات فى الجسم والتي يتمثل أهمها فى مشروب شاي الكركم فيحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والتي تساعد بشكل كبير فى التخلص من مشكلة اختلال الهرمونات، وبالتالى عدم التعرض السلبي لمشكلات اختلال الهرمونات ومنها انقطاع الدورة الشهرية.

تناول عصير البرتقال بالجزر وخل التفاح لتوازن الهرمونات 

ومن ضمن المشروبات التي تساعد بصورة كبيرة فى التخلص من مشكلة اختلال الهرمونات مشروب الجزر بالبرتقال يساعد تناوله على التخلص من مشكلة اختلال الهرمونات لذا يفضل تناوله مع اضافة معلقة من خل التفاح الى المشروب.

تتعاملى مع مشكلة اختلال الهرمونات لتفادى مشاكلها اختلال الهرمونات اضطرابات فى الهرمونات تأخر الحمل تأخر الدورة الشهرية الهرمونات

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