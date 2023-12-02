السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

8 ديسمبر.. اجتماع كورى جنوبى أمريكى يابانى لمستشارى الأمن القومى فى سول

كوريا الجنوبية والولايات
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان

يعقد مستشارو الأمن القومي في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، اجتماعا، في سول، في الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر الجاري.

 

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، الجمعة، أنه من المتوقع أن يحضر الاجتماع مستشار الأمن الوطني الكوري جو تيه-يونج، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، والأمين العام للأمن الوطني الياباني تاكيو أكيبا.

 

وأضافت الوكالة الكورية، أن الأطراف الثلاثة ستناقش في الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثلاثي، بما في ذلك إجراءات متابعة اتفاقية كامب ديفيد التي تم التوصل إليها في اجتماع القمة الثلاثية.

 

وعلى وجه الخصوص، بما أن كوريا الشمالية أطلقت مؤخرا قمرا صناعيا للتجسس العسكري ونشرت القوات والأسلحة الثقيلة في مواقع الحراسة في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، فإن التدابير المضادة التي قد تضعها الدول الثلاث تجتذب الكثير من الاهتمام.

 

ومن المتوقع أن تتبادل الأطراف الثلاثة المعلومات الاستخبارية بشأن التكنولوجيا العسكرية التي حصلت عليها بيونج يانج من خلال تزويد روسيا بالأسلحة، وتناقش سبل الردود المشتركة، كما يتوقع أن يتم صياغة خطة للتعاون المشترك بين الدول الثلاث للتغلب على الوضع الأمني غير المستقر في المنطقة، ووضع إجراءات لقيادة الرد الموحد للمجتمع الدولي على كوريا الشمالية.

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