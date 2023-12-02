السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حماة الوطن" ينظم مؤتمرًا حاشدً لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بأسوان (صور)

مؤتمر حماة الوطن
مؤتمر حماة الوطن

شهد مركز شباب قرية غرب أسوان النوبية، تنظيم حزب حماة الوطن مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئيس الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة، لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير.

وجاء ذلك بحضور ياسين عبد الصبور، أمين عام حزب حماة الوطن، والعديد من نواب البرلمان والشيوخ، بالإضافة إلى القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية على مستوى محافظة أسوان.

توافد المئات لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي 

وتوافد المئات من المواطنين بقرية غرب أسوان لحضور المؤتمر الجماهيري الحاشد ليعلنوا دعمهم وتأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

حضور قوى للعناصر النسائية 

وشهد مؤتمر دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية لفترة  جديدة، حضور عدد كبير وقوي من السيدات ليعلنوا تأييدهم أيضًا.

يذكر أن مدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان شهدت مساء الخميس، تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى لاستكمال فترة رئاسية جديدة.

وجاء ذلك بحضور الإعلامي مصطفى بكري، واللواء قاسم أمين محافظ المنيا الأسبق ونور الدين عبد العزيز عضو مجلس الشعب سوهاج والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي  في محافظة أسوان.

دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي 

وتوافد المئات من أهالي أسوان، لدعم وتأييد المرشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال فترة رئاسية جديدة.

وشهد المؤتمر الجماهيري الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، الذين راحت أروحهم نتيجة الانتهاكات والتفجيرات التي وقعت من العدو الإسرائيلي تجاههم.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية انطلقت خارج مصر وخلال الفترة المقبلة وتحديدًا يوم 10 ديسمبر الجارى سوف تنطلق داخل مصر، وتستمر على مدار 3 ايام متواصلة، بينما يبدء الصمت الانتخابى والتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين قبل يومين من بدء ماراثون الانتخابات. 

مؤتمر حماة الوطن
مؤتمر حماة الوطن
مؤتمر حماة الوطن
مؤتمر حماة الوطن
مؤتمر حماة الوطن
مؤتمر حماة الوطن
مؤتمر حماة الوطن
مؤتمر حماة الوطن
مؤتمر حماة الوطن
مؤتمر حماة الوطن
مؤتمر حماة الوطن
مؤتمر حماة الوطن
مؤتمر حماة الوطن
مؤتمر حماة الوطن
مؤتمر حماة الوطن
مؤتمر حماة الوطن
مؤتمر حماة الوطن
مؤتمر حماة الوطن

مؤتمر حماة الوطن
مؤتمر حماة الوطن
المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مؤتمر جماهيري توافد المئات قرية غرب أسوان حزب حماة الوطن

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