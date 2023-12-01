"القاهرة الإخبارية": سقوط صاروخ قرب مستوطنة "تقواع" جنوب شرق بيت لحم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن سقوط صاروخ قرب مستوطنة "تقواع" جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان الواقع في شمال قطاع غزة، إضافة إلى اشتباك فصائل المقاومة الفلسطينية مع جنود للاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الرنتيسي بقطاع غزة.

وقبل قليل، عادت القنابل الضوئية لتظهر في سماء شمال قطاع غزة من جديد، حيث رصدت القاهرة الإخبارية تجدد القصف الإسرائيلي للقطاع.