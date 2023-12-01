الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الاحتلال: قصفنا 200 هدف فى قطاع غزة منذ الصباح

المتحدث باسم الاحتلال
المتحدث باسم الاحتلال

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، عن أن جيش الدفاع قصف منذ صباح اليوم الجمعة، 200 هدف في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن حركة حماس هي المسئولة عن كل ما وصلنا إليه حتى الآن وسنستمر في استهدافها.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي له، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا نشرنا خارطة توزع وتقسم مناطق جنوبي غزة، حيث ترتكز المعركة حاليًا إلى مناطق مرقمة، مشيرًا إلى أن كل الأجهزة الأمنية والعسكرية استغلت فترة الهدنة لتتقوى وتستعد للمرحلة القتالية القادمة.

وأوضح هاغاري، أن جيش الدفاع مستمر في العمل وسيعمل كذلك عسكريًا، بالاضافة إلى عملنا وبذلك كل الجهود من أجل المحتجزين في قطاع غزة، مؤكدًا أن القوات ستواصل عملياتها العكسرية في قطاع غزة.

وتابع: "قمنا بتصفية خلية تابعة لحزب الله على الجبهة الشمالية اليوم، حيث عقد رئيس الأركان جلسة تقييمات حول هذا القتال على الجبهة الداخلية، وقررنا تشديد التوصيات الصادرة للجمهور للمدنيين داخل إسرائيل من قِبل الجبهة الداخلية"، مطالبًا المواطنين بالانصياع لكل التعليمات الصادرة عن الجبهة الداخلية.

القاهرة الإخبارية احتلال 200 هدف قطاع غزة حماس الهدنة حزب الله

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