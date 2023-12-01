بدرية طلبة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالسعودية

حرصت الفنانة بدرية طلبة، على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وذلك أثناء تواجدها بالمملكة العربية السعودية.

وأدلت بدرية طلبة بصوتها في حضور السفير طارق المليجى قنصل عام مصر فى الرياض وحرصت على التقاط صورة تذكاريه أمام صندوق الاقتراع وهي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج خاصة في دول الخليج العربي التي تضم أكبر جالية مصرية في الخارج، حشودًا كبيرة للمصريين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الجديدة 2024.

الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

قائمة المرشحين

أما عن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية فتضم كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).