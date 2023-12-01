الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث بالسياسات المناخية يكشف أهم تطورات مؤتمر الأطراف الـ 28 المنعقد بالإمارات

كوب 28
كوب 28

قال الدكتور شريف رفاعى الباحث بالسياسات المناخية في جامعة بكين، إن مصر أنشأت صندوق الخسائر والأضرار وكان هذا نجاح كبير لقمة المناخ الـ27 العام الماضي.

وأضاف الباحث بالسياسات المناخية في جامعة بكين،  خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن هناك توجها لاستكمال ما بدأته مصر حول آلية منظمة لهذا الصندوق في قمة الـ28 التي تنعقد في الإمارات، لافتًا إلى أن إنشاء الصندوق شيء وإنشاء الآلية المنظمة له شيء آخر، وبالتالي فن من أهم النقاط التي يتم طرحها خلال هذا العام هو نشاء الآلي المنظمة لعمل صندوق الخسائر والأضرار.

ولفت الدكتور شريف رفاعى، أن قمة المناخ الـ28 تشهد مناقشة آلية العالمية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية باريس للمناخ وتخفيض الانبعاثات الحارية، ومناقشة الدول التي ستخصص تمويل مناخى وكيف سيتم التخصيص وحجم ما سيتم تخصيصه وكيف سيتم توزيع ما سيتم تخصيصه من أموال.

وأكد أن الآلية المنظمة تعتبر من أهم الأشياء التي من الممكن أن يتم الاتفاق عليها، لافتًا لى أنه إذا كانت الصين من أكثر الدول الأكثر تأثيرًا فيما يتعلق بالبعثات، لكن الصينيين يقولون دائمًا أنهم ليسوا الأكثر تأثيرا فيما يتعلق بنسبة عدد سكانهم مقارنة بنسبة الانبعاثات.  

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