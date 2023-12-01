الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ بمركز البحوث الزراعية يكشف: 4 حلول للقضاء على ارتفاع سعر السكر

السكر
السكر

علق عبد الله الشافعي، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، على أزمة ارتفاع أسعار السكر ووصول سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا، قائلًا: "إنتاج مصر من السكر عام 1972 كان حوالي 593 ألف طن، وهذا كان يحقق الاكتفاء الذاتي، ويفيض 18% يتم تصديره للخارج، وهذا في الوقت الذي كان فيه عدد سكان مصر حوالي 30 مليون نسمة، وكان استهلاك الفرد حينها 16 كيلو جرام سكر". 

وأضاف "الشافعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاطمة أنور، في برنامج "خط أخضر"، على فضائية "نايل فاميلي"، أنه في عام 2022 أصبح ما يتم إنتاجه من السكر يغطي 83% تقريبًا من الاحتياجات، ويتبقى 17% يتم استيرادها من الخارج، وذلك مع وصول عدد سكان مصر إلى 105 ملايين نسمة تقريبًا، وبعدما أصبح استهلاك الفرد من السكر من 32 إلى 34 كيلو جراما في العام. 

وقدم "الشافعي" مجموعة من الحلول للخروج من أزمة السكر أبرزها زيادة المساحة المنزرعة من بنجر السكر في الأراضي حديثة الاستصلاح من خلال نظم الري الحديثة، لأن في الوادي القديم ينافس البنجر القمح الذي يحتاجه المواطنون، والبرسيم الذي تحتاجه الحيوانات. 

وأضاف أن الحل الثاني هو ضرورة رفع إنتاجية القصب من الفدان، لافتًا إلى أن الدولة تتبنى مشروعا حاليًا لزراعة القصب في شتلات، وهذا المشروع من الممكن أن يزيد الإنتاجية إلى 60 و70 طنا للفدان، ويحقق الاكتفاء الذاتي.

وأشار إلى أن الحل الثالث هو تقليل استهلاك الفرد من السكر للاستهلاك الصحي العالمي، الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، ليكون 28 كيلو جراما من السكر في العام بدلًا من 32 و34 كيلو جرام، وهذا سيؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي دون استيراد للسكر، مضيفًا أن الحل الأخير هو ضبط الزيادة السكانية والمراقبة الجيدة للأسواق.

 

عبد الله الشافعي أسعار السكر إنتاج مصر من السكر برنامج خط أخضر فاطمة أنور

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