الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خفض أسعار السلع| محافظ دمياط تناقش قرارًا مهمًا بشأن السكر

محافظ دمياط تناقش
محافظ دمياط تناقش قرارا مهما بشأن السكر

ناقشت الدكتورة منال عوض، محافظ  دمياط، مع مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للسلع التموينية، خطة توفير السكر للبيع بسعر ٢٧ جنيهًا للكيلو، وذلك فى إطار مبادرة الدولة لخفض أسعار السلع الغذائية والأساسية.

حيث بحثت "المحافظ " محاور تلك الخطة لتوفير السكر وتوزيعه على مستوى المحافظة، وذلك بالتنسيق بين المحافظة والتموين والشركة العامة للسلع التموينية، مؤكدة سرعة إعداد خطة محددة للتوزيع.

وأكدت محافظ دمياط متابعة تنفيذ ذلك، وذلك بالتوازى مع الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، والتصدى للممارسات الاحتكارية.

وفى السياق ذاته، شاركت الدكتورة منال عوض في اجتماع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع متابعة وزيري التموين والتنمية المحلية جهود المحافظين في تنفيذ مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة، كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها في الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين والإدارة المحلية وباقى الجهات المعنية الأخرى.
 

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