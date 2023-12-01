الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المصريون بالخارج يوجهون رسائل دعم للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي

وجّه عدد من المصريين بالخارج المتواجدين أمام اللجان الانتخابية بأستراليا، رسائل دعم ومساندة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من عمليات الاقتراع بالخارج للانتخابات الرئاسية 2024.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FyQM0_2HLLJM%3Ffbclid%3DIwAR3KT_jczjdLqEe1fa1WhewyLzw-1eZQ5pBhrnCvT55sIhnpaVxsQIzpgzE&h=AT1KXpJzaZagjotbJ44VvmJ01T1NBn8uWkXk6LPbV4voD8YqB1yebTfoc1RG_YU6tP9MApu9Wybvfnjkri4PnM9XueFYtDGHE63iiKsR6MaxmFQc1jjAEEFTMkk-YA5kAuSKqw

كما شهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج توافدًا مصريًا بالأعلام واللافتات، فضلًا عن تنظيم مسيرات شعبية للمصريين المقيمين بالخارج، وإقبالًا كبيرًا من قِبل الجالية المصرية للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأثنت حملة أنا المواطن على الإجراءات والتنظيمات لعملية التصويت في البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، وأكدت أن الناخبين يدلون بأصواتهم في جو تسوده الفرحة والمحبة.

الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج

وكانت قد بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

أما عن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية فتضم كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

المصريين بالخارج اللجان الانتخابية أستراليا رسائل دعم ومساندة عبد الفتاح السيسي

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