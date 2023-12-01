من السعودية.. أشرف عبد الباقي: "المشاركة في الانتخابات واجب وطني"

أعرب الفنان أشرف عبد الباقي، عن سعادته بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، عقب أدلائه بصوته الانتاخبي في إحدي اللجان الخاصة بالانتخابات في السعودية.

وقال "عبد الباقي" في مداخلة لـ "اكسترا نيوز:" مبسوط جدًا بتواجدي هنا للإداء بصوتي في الانتخابات.. ده واجبنا كلنا كمصريين أننا نشارك في الانتخابات".

وتُجرى الانتخابات بالخارج على مدار 3 أيام؛ هي: الجمعة والسبت والأحد، (1 و2 و3) من ديسمبر الجاري.

ويحق لكل مصري موجود خارج مصر في اليوم الذي تُجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.