الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "صدى البلد" ينقل أجواء الانتخابات الرئاسية من بروكسل (فيديو)

مراسل صدى البلد
مراسل صدى البلد

نقل مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد في بروكسل،  آراء عدد من المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم في السفارة المصرية في بروكسل، مؤكدين أنهم يشعرون بالفخر والمسؤولية تجاه وطنهم، وأنهم يريدون المساهمة في تحديد مستقبل مصر واختيار الرئيس الأفضل لها.

وأشار “يوسف” خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إلى أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة ونظام، وأن السفارة المصرية في بروكسل قدمت كل التسهيلات اللازمة لإدلاء المصريين بأصواتهم، وفتحت أبوابها في الوقت المحدد، مضيفا أنه لم يلاحظ أي عراقيل أو مشكلات في سير العملية الانتخابية.

واختتم المراسل تقريره بالتأكيد على أن اليوم الانتخابي شهد إقبالا كبيرا لم يسبق له مثيل في انتخابات المصريين بالخارج، وأن الأسر المصرية تشارك بكل حماس وحب للوطن من كل المقاطعات والفئات.

بروكسل صدى البلد السفارة المصرية الرئيس حقائق وأسرار مصطفى بكرى العملية الانتخابية انتخابات المصريين بالخارج انتخابات

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