المهندس كريم إمام يحذر من الانسياق وراء الدعوات المطالبة بعدم المشاركة فى الانتخابات

أكد المهندس كريم إمام، أمين أمانة الشباب المركزية لـحزب حماة الوطن، أن الحزب كان من أول الأحزاب التي أعلنت عن دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف المهندس كريم إمام، خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري الذي تنظمه أمانة الشباب المركزية لحزب حماة الوطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة تحت عنوان "معاك يا ريس"، أن ما شغل بال المواطنين مؤخرًا هو ارتفاع الأسعار للسلع أو اختفاء بعضها.

وأشار إلى أننا: "نسينا حاجة مهمة جدًا وهي أننا في وقت من الأوقات مكناش عارفين نخرج من بيوتنا أو نتحرك في الجمهورية كلها"، وتابع "لو تحدثنا في هذه النقطة فإننا نتحدث عن الأمن والاستقرار، وهذا هو الموضوع الذي كان يشغل بالي دائمًا"، موجهًا الشكر لله، ثم الرئيس عبدالفتاح السيسي من بداية حربه على الإرهاب من أول يوم حتى هذه اللحظة في نشر الأمن والأمان داخل المجتمع والقضاء على الإرهاب نهائيًا، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي راهن على الشعب خلال حربه على الإرهاب وكسب الرهان".

وأشار أمين أمانة الشباب، إلى أن حماة الوطن هو أول الأحزاب التي بدأت الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، كما أننا أول حزب سياسي يلتزم بتعليمات سيادته بترشيد الإنفاق على الدعاية الانتخابية وتوجيه الأموال التي ستصرف على الدعاية لدعم أهالي غزة.

وحذر المهندس كريم إمام المواطنين من الانسياق وراء الدعوات الخبيثة التي تطالب المواطنين بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بحجة أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لا يحتاج إلى أصواتهم، وأنه سوف ينجح في الانتخابات بدونهم، مطالبًا الجميع بضرورة المشاركة في الانتخابات وممارسة الحق الدستوري في التصويت والإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.