الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مساعد أمين شباب الإسكندرية بحماة الوطن: المشروعات التنموية التي حققتها الدولة معجزة اقتصادية

المؤتمر الجماهيري
المؤتمر الجماهيري أمانة الشباب المركزية لحزب حماة الوطن

أكد الدكتور محمد سمير مخلوف، مساعد أمين شباب الإسكندرية لحزب حماة الوطن، على أهمية الإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم والتي دفعت الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

وأشار أن أكبر المجلات الاقتصادية قالت إن الدولة المصرية على شفا حفرة بأن تعلن إفلاسها، خاصة بعدما كنا نعيش في حالة اقتصادية سيئة خلال جائحة كورونا.

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وقال مخلوف خلال كلمتها بالمؤتمر الجماهيري الذي تنظمه أمانة الشباب المركزية لحزب حماة الوطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة تحت عنوان "معاك يا ريس"، أن المشروعات التنموية التي نجحت الدولة في تحقيقها خلال الفترة الماضية هي معجزة اقتصادية أنقذت مصر من الإفلاس والسقوط الذي كان ينتظره البعض، مؤكدًا أن مصر ستعبر من أزمتها الاقتصادية الحالية لأننا لو نظرنا على التاريخ سنجد أن مصر دائمًا بتماسكها تعبر كل الأزمات.

الدكتور محمد سمير الإسكندرية حماة الوطن الانجازات السيسي

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