العباسى: المرأة تعيش عصرها الذهبى من التمكين فى عهد الرئيس السيسى

قالت الدكتورة نورهان العباسي، مساعد أمين أمانة الشباب المركزية لحزب حماة الوطن، إن المرأة تعيش عصرها الذهبي من التمكين قوية وحرة ومؤثرة، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الجماهيري الذي تنظمه أمانة الشباب المركزية لحزب حماة الوطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة تحت عنوان "معاك يا ريس"، أن الاهتمام بالمرأة كان واضحًا جدًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث نقلها من مقعد المشاهد إلى موقع المشارك، ودعمها في كافة المناصب القيادية.

وتابعت القيادية بحزب حماة الوطن: نحمل شهادة تقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "فخامتك آمنت ومكنت الشباب ونحن نعلن عن دعمنا لترشح سيادتك لتحقيق حلم للجمهورية الجديدة".

وكانت قد انطلقت فعاليات المؤتمر الجماهيري الذي تنظمه أمانة الشباب المركزية لحزب حماة الوطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة تحت عنوان "معاك يا ريس".

وبدأ المؤتمر بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، وبحضور اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم حزب حماة الوطن، والمهندس كريم إمام، أمين أمانة الشباب المركزية للحزب، وعدد من قيادات الحزب بمختلف المحافظات وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.