الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غرفة عمليات التنسيقية تتابع تصويت المصريين في الخارج على مدار 24 ساعة

غرفة عمليات التنسيقية
غرفة عمليات التنسيقية تتابع تصويت المصريين في الخارج

أعلنت غرفتا العمليات المركزية، والإعلامية، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنهما مستمرتان في الانعقاد على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي بدأت في التاسعة من صباح اليوم الجمعة 1 ديسمبر بالتوقيت المحلي لكل دولة وتستمر حتى الأحد 3 ديسمبر الجاري، حتى انتهاء التصويت في آخر دولة.

وتتابع غرفتا العمليات المركزية، والإعلامية، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير وانتظام العملية الانتخابية لتصويت المصريين في الخارج، وذلك من خلال فريق رصد متابعة للعملية الانتخابية في مختلف دول العالم.

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حماس وولاء للوطن.. عمال بتروجت يشاركون في الانتخابات الرئاسية المصرية بالخارج

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وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

غرفة عمليات التنسيقية تتابع تصويت المصريين في الخارج

غرفة عمليات التنسيقية تتابع تصويت المصريين في الخارج
غرفة عمليات التنسيقية تتابع تصويت المصريين في الخارج
غرفة عمليات التنسيقية تتابع تصويت المصريين في الخارج
غرفة عمليات التنسيقية تتابع تصويت المصريين في الخارج
غرفة عمليات التنسيقية تتابع تصويت المصريين في الخارج
غرفة عمليات التنسيقية تتابع تصويت المصريين في الخارج
غرفة عمليات التنسيقية تتابع تصويت المصريين في الخارج
غرفة عمليات التنسيقية تتابع تصويت المصريين في الخارج
غرفة عمليات التنسيقية تتابع تصويت المصريين في الخارج
غرفة عمليات التنسيقية تتابع تصويت المصريين في الخارج
غرفة عمليات التنسيقية تتابع تصويت المصريين في الخارج
غرفة عمليات التنسيقية تتابع تصويت المصريين في الخارج
العمليات المركزية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تصويت المصريين الانتخابات الرئاسية الجمعة

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