الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حنان مطاوع: "صوت وصورة" توعوي.. ومشاهد العمل كانت صعبة بسبب الشخصية

حنان مطاوع
حنان مطاوع

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها ترجح صنع أعمال فنية توعوية باستمرار سواء بالسينما أو الدراما التلفزيونية، وذلك لأهميتها في توعية المجتمع وخاصة الشباب.

وأضافت “حنان” لـ"الدستور"، أن مسلسل صوت وصورة توعوي، وشديد الأهمية لأنه يدق ناقوس الخطر في أمور عديدة أهمها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتضليل الحقائق والسوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها تشعر أنه عالم جديد وأدخلوه في عالمنا الواقعي، مضيفة: “وهو ما يشعرني بالسعادة لتقديم عمل هادف مثله”.

وعن المشاهد الصعبة في مسلسل “صوت وصورة” قالت حنان مطاوع: "بالنسبة لي كل مشاهد العمل صعبة جدًا، وهذا يرجع للدور فشخصية "رضوى" بسيطة وطيبة وتعرضت لمآسي عديدة، وهناك أيضا مشاهد صعبة في حلقتي 29 و30، فكنت أشعر بتنميل في أصابعي العشر كناية عن صعوبة تلك المشاهد المؤثرة والمأساوية، فضلًا عن المشاهد التي اتسمت بالخذلان لـ"رضوى" من قبل أقرب الناس لها سواء زوجها أو أهلها أو صديقتها المقربة “سعاد”.

مسلسل "صوت وصورة" يخوض بطولته بجانب النجمة حنان مطاوع كل من: نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبوزيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبدالتواب.

وجسدت الفنانة حنان مطاوع شخصية “رضوى” سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذي يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل كثيرة بحياتهما بعد ان تتعرض للتحرش من قِبل طبيب مراد مكرم تعمل عنده لمساعدة زوجها في نفقات المنزل.

حنان مطاوع المجتمع صوت وصورة توعوي توعوية والسوشيال ميديا

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