الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن العيسوي: المصريون في روسيا يتحدون البرد ويشاركون في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الانتخابات
الانتخابات

أعرب أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية في روسيا، عن سعادته بالمشاركة الواسعة للمصريين في روسيا بأول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنهم أظهروا حبهم وولائهم لوطنهم.

وقال “العيسوي” في مداخلة لقناة “سي بي سي”، إن المقار الانتخابية فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، واستقبلت أعدادًا كبيرة من الناخبين الذين تجاوزوا الظروف الجوية القاسية.

وأوضح  أن درجة الحرارة في روسيا وصلت إلى سالب 13 درجة مئوية، ولكن هذا لم يثنِ المصريين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن رأيهم في مستقبل بلدهم.

وأشاد بالدور الذي تقوم به السفارة المصرية في روسيا واللجنة العليا للانتخابات في تنظيم العملية الانتخابية وتسهيلها على الناخبين، كما أعرب عن أمله في أن تسهم الانتخابات في تعزيز الأمن والاستقرار في مصر.

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رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

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