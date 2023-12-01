انطلاق المؤتمر الجماهيري لحماة الوطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية

انطلاق المؤتمر الجماهيري لحماة الوطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بعزف النشيد الوطني

انطلقت مساء اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الجماهيري الذي تنظمه أمانة الشباب المركزية لحزب حماة الوطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديده تحت عنوان "معاك يا ريس".

وبدأ المؤتمر بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، وبحضور اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم حزب حماة الوطن، والمهندس كريم إمام، أمين أمانة الشباب المركزية للحزب، وعدد من قيادات الحزب بمختلف المحافظات وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.

قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي، إن الحزب داعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى نظرًا لما حققه من إنجازات للدولة المصرية خلال 10 سنوات.

وأضاف نصير في تصريح خاص على هامش المؤتمر الجماهيري الذي تنظمه أمانة الشباب المركزية لحزب حماة الوطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسية جديدة تحت عنوان "معاك يا ريس"، أن ما يهمنا هو الحفاظ على قوام الأمن القومي المصري.

وتابع نصير قائلا: “مرشحنا له باع كبير في هذا المجال نظرًا لخلفيتة العسكرية، ولو نظرنا لهذه النقطة في أي مرشح آخر لنجد مرشحنا يتميز بهذه المجال نظرا لحنكته العسكرية، فهو الأقوى في الحفاظ على الأمن القومي المصري”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الحفاظ على الأمن القومي المصري وإدارة البلاد ليس بالموضوع السهل على أي رئيس يتولي مسئولية الدولة المصرية، مطالبا جموع المصريين بالوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه الوحيد في هذه اللحظة القادر على أن يصل بالوطن إلى بر الأمان.