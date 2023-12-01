الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الهلال أمام النصر فى ديربى الرياض.. هجوم نارى بقيادة ميتروفيتش

الهلال
الهلال

كشف البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لـ الهلال، عن تشكيل فريقه لمواجهة النصر، في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.
 

موعد مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض

ويستضيف الهلال نظيره النصر، في قمة الجولة الخامسة عشرة لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا عبر قناتي SSC 1- SSC 5، إضافة لتطبيق شاهد VIP.

تشكيل الهلال أمام النصر في الدوري السعودي

أما عن تشكيل الهلال أمام النصر في الدوري السعودي، فشهد تواجد الصربي ألكسندر ميتروفيتش في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل الهلال أمام النصر في الدوري السعودي كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - علي آل بليهي - كاليدو كوليبالي - محمد البريك

خط الوسط: روبين نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - مالكوم أوليفيرا

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو - سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 38 نقطة، يليه منافسه النصر، والذي يملك في جعبته 34 من النقاط.

وسيدير المباراة تحكيميًا، الحكم الكولومبي ويلمار رولدان، والذي أدار مؤخرًا نهائي بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس 2023، والذي شهد تتويج فلومينينسي البرازيلي باللقب على حساب بوكا جونيور.

ويأمل الهلال في مواصلة سلسلته بعد الهزائم هذا الموسم، عندما يستضيف غريمه وجاره النصر، وهو يعلم جيدًا أن الانتصار سيقربه خطوة أكثر من تعزيز صدارته وحظوظه للفوز بالدوري هذا الموسم.

كما يأمل "الزعيم" الانتقام من منافسه، بعد أن فاز "العالمي" على رفاق المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، بهدفين مقابل هدف، في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية"، مطلع الموسم الجاري.

أما النصر، الذي لم يُهزم في آخر 19 مباراة بمختلف المسابقات، فيأمل بقيادة نجمه الأول، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو - والذي تأكدت جاهزيته للمباراة - في تحقيق الانتصار هو الآخر، من أجل تضييق الخناق على الهلال، وإشعال الصراع على صدارة جدول ترتيب المسابقة.

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