بأغنية لاعب المصارعة جون سينا.. أحمد العوضي داخل كواليس "الإسكندراني" (فيديو)

ينتظر الفنان أحمد العوضي، طرح فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان “الإسكندراني” بدور العرض السينمائي خلال الفترة القليلة المقبلة، بعدما ينتهي المخرج خالد يوسف من مرحلة مونتاج العمل.

وشارك “العوضي” مقطع فيديو له من داخل كواليس العمل أثناء تصوير أحد المشاهد حيث يصارع أحد اللاعبين، واستعان بأغنية لاعب المصارعة جون سينا، عبر فيس بوك، وعلق قائلا: “الإسكندراني قريبا إن شاء الله”.

https://www.instagram.com/reel/C0UIU5CMJ86/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

“الإسكندراني” بطولة أحمد العوضي، وزينة، وبيومي فؤاد، حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون، والعمل إخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية الإسكندراني، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

الفيلم يعد البطولة المطلقة الأولى لأحمد العوضي في عالم السينما، حيث يقوم بتقديم شخصية “بكر الإسكندراني” خلال أحداث الفيلم وهو من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، والمخرج خالد يوسف.

ويجسد أحمد العوضي دور “بكر الإسكندراني” ووالده بيومي فؤاد أحد تجار السمك بالإسكندرية، ينشأ بينهم خلاف حاد، وتتصاعد الأحداث ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" التي تجسد شخصية فتاة إسكندرانية تدعي قمر تعيش حياة ظالمة، ولكنها تكافح مثل أي امرأة مصرية، وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن.

فيلم "الإسكندراني" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول هوية الإسكندراني، وذلك من خلال أسرة الحاج علي الإسكندراني ويجسده الفنان بيومي فؤاد، تاجر السمك، لديه ابن "بكر" ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويحتدم بينهما الخلاف.