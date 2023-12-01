الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 169 طن مخلفات وتراكمات أتربة فى حملة نظافة بكفر الزيات

نظافة
نظافة

نظّمت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، في محافظة الغربية، حملة نظافة ناجحة أسفرت عن رفع حوالي 169 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة خلال 24 ساعة.

وأكد عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أن الهدف الأساسي للحملة كان رفع كفاءة مستوى النظافة في المدينة والقرى، وذلك من خلال تنظيف الطرق الفرعية والشوارع وتسويتها لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

وأشار داود إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار التزام رئاسة المركز والمدينة بتحقيق بيئة نظيفة وصحية للمجتمع المحلي. وقد تم تنفيذ الحملة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية المحلية.

وكان الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، قد أكد على ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني في المراكز والمدن، بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 طن ا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة رئيس مركز ومدينة كفر الزيات الطرق الفرعية والشوارع الحملة تأتي في إطار التزام رئاسة المركز خطة الرصف والتطوير

مواد متعلقة

الغربية ترفع درجة الاستعداد للانتخابات الرئاسية

الغربية تعتمد الحيز العمراني لـ8 عزب.. وتوافق على إنشاء نقطة إسعاف بالمحلة

الانتهاء من زراعة 50% من محصول القمح للموسم الجديد في الغربية

رفع 230 طن قمامة وتراكمات من شوارع المحلة الكبرى بالغربية

وفد اتحاد الكرة ونجوم اللعبة في زيارة لمقر حملة المرشح عبد الفتاح السيسي بالغربية

انطلاق فعاليات ندوة "دور الرياضيين" في المشاركة السياسية بجامعة طنطا

وكيل زراعة الغربية يوضح الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الزراعة

"تعليم الغربية" تبحث مع مديري العموم تسكين المعلمين الجدد والجاهزية للانتخابات

الأكثر قراءة

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

ياسمين عبدالعزيز لـ منى الشاذلى: “صديقتى الغالية على قلبى”

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

"غادر باكيًا".. محمد عبدالمنعم يتعرض للإصابة قبل مواجهة يانج أفريكانز

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس