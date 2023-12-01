رفع 169 طن مخلفات وتراكمات أتربة فى حملة نظافة بكفر الزيات

نظّمت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، في محافظة الغربية، حملة نظافة ناجحة أسفرت عن رفع حوالي 169 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة خلال 24 ساعة.

وأكد عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أن الهدف الأساسي للحملة كان رفع كفاءة مستوى النظافة في المدينة والقرى، وذلك من خلال تنظيف الطرق الفرعية والشوارع وتسويتها لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

وأشار داود إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار التزام رئاسة المركز والمدينة بتحقيق بيئة نظيفة وصحية للمجتمع المحلي. وقد تم تنفيذ الحملة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية المحلية.

وكان الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، قد أكد على ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني في المراكز والمدن، بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.