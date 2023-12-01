رئيس اتحاد المصريين بالخارج يتابع عملية تصويت أبناء الجالية فى اليونان

حرص الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، على متابعة عملية تصويت أبناء الجالية المصرية باليونان، في الانتخابات الرئاسية، والعمل على حثهم لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد "حسين" بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل السفارة المصرية في اليونان، وتوفيرها كافة سبل الراحة لأبناء الجالية المصرية، للتصويت بسهولة ويسر في انتخابات الرئاسة، لافتا إلى أن الجالية المصرية باليونان تعيش عرسا ديمقراطيا.

السفارة المصرية في اليونان أدت دورا كبيرا في تنظيم الانتخابات



وأكد أن السفارة المصرية في اليونان، أدت دورًا كبيرًا في تنظيم الانتخابات التي شهدت إقبالًا كبيرًا من أبناء الجالية، الذين أكدوا حرصهم على التصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره أول رئيس يهتم بشئون المصريين بالخارج، حيث تم إنشاء أول وزارة لشئون المصريين بالخارج، فضلاً عن تقديم العديد من التسهيلات لهم.

وقام الدكتور محمود حسين بالإدلاء بصوته في مقر السفارة المصرية في اليونان، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق إنجازات غير مسبوقة، فلم نجد أي محافظة إلا وفيها العديد من المشروعات العملاقة التي لم تشهدها مصر من قبل.