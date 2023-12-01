الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد منتصر الصواف مصور "الأناضول" جراء إصابته في قصف للاحتلال بغزة

منتصر الصواف
منتصر الصواف

استشهد منذ قليل مصور وكالة الأنباء التركية الرسمية “الأناضول” منتصر الصواف، جراء إصابته في قصف إسرائيلي على غزة قبل أسبوعين، ليصل عدد الشهداء من الصحفيين جراء العدوان إلى 72.

واستشهد المصور الصحفي عبد الله درويش من قناة الأقصى الفضائية اليوم جراء تعرضه للقصف من قبل قوات الاحتلال.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 71 صحفيًا بعد الإعلان عن استشهاد المصور درويش من قناة الأقصى الفضائية.

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