الهلال الأحمر الفلسطينى: خروج 27 مستشفى من أصل 35 فى غزة عن العمل بسبب الوقود

قال مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، رائد النمس، إن الاحتلال جدد القصف بطائراته على أنحاء مختلفة بقطاع غزة.

وأضاف مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن نصف من استشهدوا في القصف الإسرائيلي على غزة منذ صباح اليوم من الأطفال، مشيرًا إلى أن 27 مستشفى من أصل 35 في قطاع غزة توقف عن العمل، بالإضافة إلى خروج 55 مركز رعاية أولية عن الخدمة.

وتابع: "ليس لدينا وقود في الوقت الحالي، لذلك عدد كبير من المستشفيات خرج عن الخدمة جراء نفاد الوقود".

وتابع مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الوضع في غزة كارثي يتطلب تدخلًا حقيقيًا وجادًا لوقف العدوان الإسرائيلي.