الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كاهن الكنيسة القبطية بكليفلاند: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

القمص ميخائيل ادوارد
القمص ميخائيل ادوارد

حث القمص ميخائيل إدوارد ميخائيل كاهن الكنيسة القبطية بكليفلاند في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، المصريين والأقباط بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2023.

وقال القمص ميخائيل إدوارد في تصريحاته الخاصة: “الكنيسة في أمريكا تشجع كل الشعب على  المشاركة في الانتخابات كواجب وطني ومسؤولية مهمة والتزام لبلدنا الأم”.

وتابع: “ونحن في ابروشية اوهايو ومتشجن وانديانا سنذهب إلى القنصلية المصرية في شيكاجو للتصويت في أيام الجمعه والسبت والأحد”.

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 
وأنهت جميع القنصليات والسفارات استعداداتها لاستقبال جموع المصريين بالخارج، بالتنسيق مع ممثلي الكيانات والجاليات المصرية فى كل الدول؛ لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه الناخبين، والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات حول أماكن وآليات التصويت والمشاركة.
إجراءات الاقتراع بالخارج
 

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