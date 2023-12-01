الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بالنمسا وتونس وبغداد والصين.. المصريون فى الخارج يصوتون بانتخابات الرئاسة

جريدة الدستور

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، لقطات ترصد توافد أبناء الجالية المصرية في النمسا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

كما أدلت الجالية المصرية بأصواتها في الانتخابات الرئاسية في تونس وبغداد والصين، والجزائر.

التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

الانتخابات الرئاسية الجالية المصرية تدلي بأصواتها الجالية المصرية النمسا تونس بغداد الصين

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