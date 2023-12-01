إسراء عبدالفتاح تصوت فى الانتخابات بهولندا: صوتى لفريد زهران والمقاطعة ليست حلًا (فيديو)

شاركت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، في الانتخابات الرئاسية من خلال الإدلاء بصوتها في سفارة مصر بهولندا اليوم الجمعة، مع أول أيام تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكدت إسراء عبد الفتاح أنها أدلت بصوتها للمرشح الرئاسي فريد زهران، مؤكدة أن المقاطعة ليست حلا، قائلة: “أدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت للمرشح الرئاسي فريد زهران”.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.