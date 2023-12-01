النائبة شيرين عليش: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تضمن حياة أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية

أكدت النائبة شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ، تتمثل في كونها حق دستوري يضمن للأجيال الحالية والمستقبلية الحق في حياة أفضل، والحق في رسم ملامح المستقبل لضمان حياة كريمة وتحقيق التنمية والرخاء التي وصلت إليها البلاد على مدار السنوات القليلة الماضية، بعدما تم دحر الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار.

الشعب المصري يدرك جيدًا خطورة المرحلة

وأضافت عليش في بيان لها اليوم، أن الشعب المصري يدرك جيدًا خطورة المرحلة، وما يحيط بمصر من مخاطر جسيمة تستلزم من الجميع الاصطفاف والالتزام بالواجبات والحقوق المفروضة دستوريا، للالتفاف حول الوطن والمحافظة عليه وعلى مقدراته وحمايته الأمن القومي ضد أية مخاطر، ومساندة الدولة في مواجهة أية تحديات وأزمات تواجهها داخليا أو خارجيا.

الدعوات المشبوهة لمقاطعة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وشددت عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على ضرورة الوقوف في وجه محاولات إثارة الفتن والبلبلة والقلق التي تثيرها بعض الجماعات من خلال إطلاقها للشائعات والدعوات المشبوهة لمقاطعة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهو ما لن تستجيب له جموع الشعب مهما كان، لإدراكهم جيدًا بما يحيط بمصر من مخاطر تستلزم من الجميع الالتزام بحق الاصطفاف والتكاتف من أجل الوطن، لافتة إلى أن مصر على مدار السنوات الماضية استطاعت أن تتجاوز محن كثيرة، وتحفظ أمنها واستقرارها رغم ما يدور حولها من معارك ومخاطر وحروب تحاصرها من كل جانب.

وحول انتخابات المصريين في الخارج، أكدت النائبة أنها تتطلع إلى دعم الجاليات المصرية في نحو 121 دولة للوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ومساندته لاستكمال مسيرته التي بدأها في البناء والتنمية والمشروعات الضخمة والمبادرات الوطنية التي أطلقها والتي كان من بينها مبادرات لدعم المصريين في الخارج، وتعزيز استثماراتهم والحفاظ على حقوقهم.