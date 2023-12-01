الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة شيرين عليش: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تضمن حياة أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية

النائبة شيرين عليش
النائبة شيرين عليش

أكدت النائبة شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ، تتمثل في كونها حق دستوري يضمن للأجيال الحالية والمستقبلية الحق في حياة أفضل، والحق في رسم ملامح المستقبل لضمان حياة كريمة وتحقيق التنمية والرخاء التي وصلت إليها البلاد على مدار السنوات القليلة الماضية، بعدما تم دحر الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار.

الشعب المصري يدرك جيدًا خطورة المرحلة

وأضافت عليش في بيان لها اليوم، أن الشعب المصري يدرك جيدًا خطورة المرحلة، وما يحيط بمصر من مخاطر جسيمة تستلزم من الجميع الاصطفاف والالتزام بالواجبات والحقوق المفروضة دستوريا، للالتفاف حول الوطن والمحافظة عليه وعلى مقدراته وحمايته الأمن القومي ضد أية مخاطر، ومساندة الدولة في مواجهة أية تحديات وأزمات تواجهها داخليا أو خارجيا.

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اتحاد المصريين بالإمارات: توافد الناخبين للمشاركة فى الانتخابات.. والرئيس السيسى الأقدر على قيادة الدولة

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أخبار الظهيرة| إقبال كثيف من المصريين بالخارج في بداية الانتخابات.. وانطلاق فعاليات الشق الرئاسي لـ"كوب- 28"

الدعوات المشبوهة لمقاطعة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وشددت عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على ضرورة الوقوف في وجه محاولات إثارة الفتن والبلبلة والقلق التي تثيرها بعض الجماعات من خلال إطلاقها للشائعات والدعوات المشبوهة لمقاطعة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهو ما لن تستجيب له جموع الشعب مهما كان، لإدراكهم جيدًا بما يحيط بمصر من مخاطر تستلزم من الجميع الالتزام بحق الاصطفاف والتكاتف من أجل الوطن، لافتة إلى أن مصر على مدار السنوات الماضية استطاعت أن تتجاوز محن كثيرة، وتحفظ أمنها واستقرارها رغم ما يدور حولها من معارك ومخاطر وحروب تحاصرها من كل جانب.

وحول انتخابات المصريين في الخارج، أكدت  النائبة أنها تتطلع إلى دعم الجاليات المصرية في نحو 121 دولة للوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ومساندته لاستكمال مسيرته التي بدأها في البناء والتنمية والمشروعات الضخمة والمبادرات الوطنية التي أطلقها والتي كان من بينها مبادرات لدعم المصريين في الخارج، وتعزيز استثماراتهم والحفاظ على حقوقهم.

بمجلس النواب حزب مستقبل وطن الانتخابات الرئاسية حياة كريمه دحر الإرهاب

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