الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أول وثيقة للتأمين على المصريين بالخارج.. الفئات المستفيدة وخطوات الاشتراك

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

لم تتخل الدولة المصرية مطلقا عن أبناءها فى الداخل والخارج، بل حرصت على مد مظلة الحماية والرعاية لكل مصري حتى أبعد نقطة فى العالم، لتثبت أن الدولة قوية بأبناءها وانها لا تتواني عن حمايتهم وتوفير كل سبل الدعم لهم.

إطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج

تجسدت تلك الجهود مؤخرًا فى صورة واحدة من أهم المبادرات التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مطلع عام 2022،  للتأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، لتغطية حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وتمتد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بكافة شرائحهم.

تم إطلاق وثيقة التأمين للمصريين العاملين بالخارج بناء على تنسيق بين وزارتي الهجرة والداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين لتطبيق التأمين بدءا من أول يناير 2022 بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، حيث تضم شركات التأمين التى تقوم بتطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين فى الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأمينى بالسوق.

مزايا وثيقة التأمين للمصريين بالخارج

تتيح وثيقة التأمين توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية فى حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.

الفئات المستفيدة من وثيقة التأمين

يستفيد من وثيقة التأمين المصريين بالخارج شريحة كبيرة من العاملين خارج حدود الوطن، وبخاصة المصريين في دول الخليج والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج.

التأمين الاجتماعى للمصريين بالخارج

أما على صعيد التأمين الاجتماعى، يتاح أيضا للمصريين بالخارج الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعي بما يكفل له حياة كريمة أو معاشا لأسرته وفقا لفئة دخل الاشتراك التي يختارها وتتناسب مع دخله، وذلك من خلال تقديم المواطن المصري الذي يعمل خارج طلب لهيئة التأمينات الاجتماعية مرفق المستندات الآتية صورة شهادة الميلاد المميكنة، صورة بطاقة الرقم القومي، طلب اشتراك مؤمن عليه، صحيفة البيانات الأساسية، بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، ت​قرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

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