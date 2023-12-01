الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم 8 قوافل طبية علاجية بقرى منفلوط وأسيوط والفتح

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تنظيم 8 قوافل علاجية طبية شاملة خلال شهر ديسمبر 2023 وفقًا لخطة مديرية الصحة والسكان وبالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار اللواء عصام سعد إلى توفير الكشف والعلاج والتحليل والأشعة وإصدار قرارات على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات العامة والمركزية وصرف العلاج بالمجان تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التعاون بين كل الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم الخدمات وتطوير أخرى بمختلف القطاعات خاصة بالقرى والنجوع المحرومة.


القوافل الطبية العلاجية متواصلة ومستمرة بالقرى والنجوع


وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن القوافل الطبية العلاجية متواصلة ومستمرة بالقرى والنجوع وفقًا للخطة الموضوعة وبرعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبناءً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالاهتمام بتقديم خدمات للمواطنين خاصة في الأماكن البعيدة والنائية.

وأكد وكيل وزارة الصحة على تنظيم 8 قوافل علاجية طبية شاملة بقرى مركزي منفلوط والفتح خلال الفترة من 2: 27 ديسمبر، مضيفًا أنه سيتم تنظيم قافلة طبية بقرية بني غالب يومي 2 و3 ديسمبر، وقافلة بقرية جحدم خلال يومي 5 و6، وأخرى بقرية إسكندرية التحرير يومي 9 و10 ديسمبر بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية شاملة يومي 12 و13 ديسمبر بمدينة أسيوط الجديدة، ويومي 16 و17 ديسمبر بقرية الشيخ سويف بمركز الفتح، ويومي 19 و20 بقرية العدر بمركز أسيوط، و23 و24 ديسمبر بقرية الحساني التابعة لمركز أسيوط، فضلًا عن قافلة بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط يومي 26 و27 من نفس الشهر.

خطة مديرية الصحة والسكان للقوافل الطبية العلاجية
خطة مديرية الصحة والسكان للقوافل الطبية العلاجية
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تنظيم 8 قوافل علاجية طبية شاملة مديرية الصحة والسكان حياة كريمه الكشف والعلاج والتحليل

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