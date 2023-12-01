الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع السفير الألماني سبل تعزيز التعاون المشترك

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، مع فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بمصر ووفد مرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية بالشركات والوحدات التابعة، وتم التأكيد على الدور الأساسي للوزارة والذي يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وأشار الوزير إلى أن اللقاء شهد مناقشة آخر المستجدات الخاصة بموضوعات التعاون المشترك القائمة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الألمانية، كما تم التباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون المستقبلية المقترحة.. مؤكدا حرص الوزارة على تحقيق شراكات استراتيجية تعود بالنفع على الطرفين.

ولفت إلى أن العلاقات بين الجانبين تشهد تطورا إيجابيا ورغبة في إقامة شراكات صناعية في مختلف المجالات خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وزيادة أنشطتها في مصر.

من جانبه، أثنى سفير ألمانيا بمصر فرانك هارتمان على خبرات وإمكانيات وزارة الإنتاج الحربي المصرية والجهات التابعة لها والتي تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بها، مشيدا بدور "الإنتاج الحربي" لدعم مساعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.

نجاح النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2023”

وأعرب السفير الألماني - خلال اللقاء - عن تمنياته بنجاح النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2023” - المقرر عقده الأسبوع المقبل بمصر -، لافتا إلى أن المعرض سيكون فرصة للشركات الألمانية المشاركة للتعرف على أحدث التطورات بمجال الصناعات الدفاعية.

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وأكد السفير الألماني على العلاقات المتينة بين البلدين.. منوها إلى أنه تجمع ألمانيا ومصر روابط ترتكز على أسس تشاركية تعاونية وثقة متبادلة تمتد لعقود طويلة في شتى المجالات، وأعرب عن تطلعه للمساهمة في تعزيز هذه الروابط والعلاقات الوثيقة.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأنه في نهاية اللقاء تم الاتفاق على أهمية تبادل الزيارات بين الوفود الفنية من شركات الإنتاج الحربي والشركات الألمانية المقترح التعاون معها في موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

المهندس محمد صلاح سفير جمهورية ألمانيا التعاون المشترك شركات الإنتاج الحربي استثمارات الشركات العالمية

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