الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع وزير التجارة البيلاروسي سبل تعزيز التعاون

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع أليكسي بوجدانوف، وزير التجارة ومكافحة الاحتكار بدولة بيلاروسيا ووفد مرافق، بحضور سيرجي تيرينتيف، سفير بيلاروسيا بمصر، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي بأليكسي بوجدانوف وزير التجارة ومكافحة الإحتكار البيلاروسي والوفد المرافق الذي ضم عدد من رؤساء وممثلي الشركات البيلاروسية العاملة في مجالات تصنيعية مختلفة، وقال الوزير إنه تم خلال اللقاء مناقشة موضوعات التعاون المشترك القائمة بين الجانبين، كما تم التباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون المستقبلية المقترحة، مؤكدًا حرص الوزارة على تحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الجانبين من خلال الاستفادة من التكنولوجيا البيلاروسية المتقدمة من ناحية وكذا بالاستفادة من الإمكانيات الصناعية والبشرية والتكنولوجية المتميزة المتوفرة في شركات الإنتاج الحربي من ناحية أخرى، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي ودعم إستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.

الثقة بما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وفنية وتصنيعية

من جهته، أكد وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي على ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وفنية وتصنيعية وخبرات بشرية والتي عززت نجاح التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والعديد من الشركات البيلاروسية، معربًا عن حرص الشركات البيلاروسية على مواصلة التعاون المثمر مع شركات الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع المختلفة وفتح آفاق جديدة للتعاون، مضيفًا أن اهتمام الجانب البيلاروسي بتعزيز التعاون مع الجانب المصري يأتي في إطار نقل تكنولوجيا التصنيع والتدريب لتحقيق شراكة استراتيجية طويلة الأجل، لافتًا إلى أن زيارته لجمهورية مصر العربية تشهد المشاركة في الاجتماع السابع للجنة التجارة (المصرية – البيلاروسية) المشتركة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري القائم بين البلدين لا يتناسب مع إمكانياتهما المتميزة، متعهدًا بالعمل على زيادة حركة التبادل التجاري بين الجانبين.

-اهتمام وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة المقبلة بتوطين التكنولوجيات الحديثة 

بدوره، أوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الإشارة خلال الاجتماع إلى اهتمام وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة المقبلة بتوطين التكنولوجيات الحديثة الخاصة بتصنيع عدد كبير من المنتجات التى تستخدم كمدخلات لصناعات هامة، حيث أن هناك فرصًا واعدة لإقامة مشروعات مشتركة لتصنيع هذه المنتجات فى مصر.

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