الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي محافظات مصر

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

يحرص المسلمين في جميع أنحاء المحافظات الحفاظ على الصلاة، فيكثر التساؤل عن موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات مصر عبر جوجل، حيث تكشف الصلاة عن ثناء الله عليهم ورحمته بهم واصطفائهم، فهي عماد الدين.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات مصر

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1 ديسمبر فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:02  ص
موعد صلاة الظهر 11:44 ص
موعد صلاة العصر اليوم الجمعة 1 ديسمبر  36: 2
موعد صلاة المغرب 4:56 م
موعد صلاة العشاء اليوم الجمعة 1 ديسمبر  6:17

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1 ديسمبر فى الإسكندرية         
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر اليوم الجمعة 1 ديسمبر  11:49
موعد صلاة العصر 2:39
موعد صلاة المغرب اليوم الجمعة 1 ديسمبر 4:58 م
موعد صلاة العشاء 6:21 م.  
    
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1 ديسمبر فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر اليوم الجمعة 1 ديسمبر  4:58
موعد صلاة الظهر 11:40 م
موعد  صلاة العصر 2:31 م 
موعد صلاة المغرب اليوم الجمعة 1 ديسمبر 4:51 م
موعد صلاة العشاء 6:13  م.         
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ اليوم الجمعة 1 ديسمبر 

وقت صلاة الفجر اليوم الجمعة 1 ديسمبر  4:47
وقت صلاة الظهر 11:32 
موعد صلاة  العصر اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2:28 م
وقت صلاة المغرب 4:49 م
وقت صلاة العشاء اليوم الجمعة 1 ديسمبر  6:08 م.     
 

مواقيت الصلاة اليوم فى محافظات مصر الجمعة 1-12-2023


مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1 ديسمبر فى أسوان 

وقت صلاة الفجر اليوم الجمعة 1 ديسمبر 4:50  ص
موعد صلاة الظهر 11:38 ص
موعد صلاة العصر 39: 2
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء اليوم الجمعة 1 ديسمبر  6:18

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