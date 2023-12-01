الوطنية للانتخابات: فتح 106 لجان على مستوى العالم للتصويت بانتخابات الرئاسة

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، فتح 106 لجان انتخابية على مستوى العالم أمام المصريين بالخارج للتصويت بالانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن غرفة عمليات متابعة تصويت المصريين في الخارج، مستمرة في عملها حتى انتهاء الأيام الثلاثة المحددة للاقتراع.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيونى المباشر، لمتابعة إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت في تمام الساعة العاشرة مساء الخميس بتوقيت القاهرة، عملية التصويت للمصريين في دولة نيوزيلاندا، بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024، وتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.