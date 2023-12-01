"إكسترا نيوز" تعرض لقطات ترصد عمليات تصويت المصريين في السعودية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، لقطات ترصد عمليات تصويت المصريين في الخارج للانتخابات الرئاسية 2024 في المملكة العربية السعودية.

اللجان الانتخابية خارج مصر تعمل من الساعة التاسعة صباحًا

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.