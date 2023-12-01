تبدأ اليوم.. الوكيل البطريركي ببيت لحم يعلن إقامة خدمة صلاة عشيّات الميلاد

أعلن المتروبوليت فنيذكتوس الوكيل البطريركي في مدينة بيت لحم في بيان له، أنه استعدادًا لعيد الميلاد عن بدء إقامة خدمة صلاة عشيّات الميلاد اليوم الجمعة وكل يوم جمعة طيلة أيام فترة صوم الميلاد المباركة الساعة الرابعة عصرًا.

وتابع داعين الله العليّ أن نجاوز أيام هذا الصوم المبارك بمحبة وتواضع وتوبة، لنصل الى فرح ميلاد السيد المسيح المجيد.

الاحتفال ببدء صوم الميلاد

وأضاف المتروبوليت فنيذكتوس، في هذه الأيام المباركة والتي نحتفل فيها لبدء صوم الميلاد، ميلاد السيد له المجد الذي تم في ملئ الزمان حيث أرسل الله ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، فعاش السيد في زمننا الأرضي وهو الذي قبل الزمن وحل على أرضنا الذي لا تحده الأمكنة والأرضيات لكي يشركنا معه في مجده الذي أشاع في المسكونة كلها.



وتابع لذا أتوجه إليكم اليوم بمحبة أبوية بأن نتفق معًا أن نصوم صوم الميلاد ليحل السلام والاطمئنان في غزة ولنجعل هذا الصوم محبةً في الأخر، عطاءً من أجل إخوتنا.

كنيسة المهد

مع قرب الاحتفال بعيد الميلاد، تتوجه الأنظار إلى كَنِيسَةُ ٱلْمَهْد وهي الكنيسة التي ولد يسوع المسيح في موقعها، وهي تقع في بيت لحم جنوب الضفة الغربية على بعد أربعة كيلومترات من قصر مؤتمرات بيت لحم، بناها الإمبراطور قسطنطين عام 335.

تعتبر كنيسة المهد من أقدم كنائس فلسطين والعالم والأهم من هذا حقيقة أنَّ الطقوس الدينية تقام بانتظام حتّى الآن منذ مطلع القرن السادس الميلادي حين شيّد الإمبراطور الروماني يوستنيان الكنيسة بشكلها الحالي.

كانت كنيسة المهد هي الأولى بين الكنائس الثلاث التي بناها الإمبراطور قسطنطين في مطلع القرن الرابع الميلادي حين أصبحت المسيحية ديانة الدولة الرسمية وكان ذلك استجابة لطلب الأسقف ماكاريوس في المجمع المسكوني الأول في نيقيه عام 325 للميلاد.

دخلت كنيسة المهد سنة 2012 قائمة مواقع التراث العالمي، كنيسة المهد هي أول موقع فلسطيني يدرج ضمن لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو.