الهيئة القبطية الإنجيلية تنظم موتمر "شارك بصوتك.. نصنع مستقبل مصر"

نظم قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر "شارك بصوتك... نصنع مستقبل مصر"، تحت رعاية ومشاركة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، وذلك بحضور ١٠٠٠ مشارك من المزارعين والمستفيدين من مبادرة "ازرع" وعدد من قادة وأعضاء مجلس إدارة موسسات المجتمع المدني المصرية.

كما شارك في فعاليات المؤتمر الدكتور طلعت عبد القوي رئيسِ الإتحاد العام للمؤسساتِ والجمعياتِ الأهليَّةِ، والدكتورة هويدا رومان، رئيسِ قسمِ الرأيِ العامِّ بالمركزِ القوميِّ للبحوثِ الاجتماعيَّةِ، كما تم عرض عدد من قصص نجاح المستفيدين من المزارعين والأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج وأنشطة الهيئة القبطية الإنجيلية.

رحب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية بجميع الحضور والمشاركين كما رحب برئيسِ الاتحادِ العامِّ للمؤسساتِ والجمعياتِ الأهليَّةِ، والدكتورة هويدا رومان مشيدا بدورِهما في تنمية خدمة المجتمع المصري، وخلال كلمة الدكتور القس أندريه زكي أشاد بمبادرة "ازرع" معتبرا أن التحالف الوطني نقلة كبيرة في تاريخ العمل المجتمعي بمصر، وتطور نوعي في العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة"، مضيفا:"المشاركة هي أساس صناعة المستقبل، ومصر وطننا جميعا وبناؤة والحفاظ عليه مسؤليتنا جميعا، والدولة حريصة على اتخاذ خطوات منْ شأنِها رفعُ الوعيِ بقيمةِ المواطنةِ والمساواةِ بينَ المواطنينَ مواطنٍ يحبُّ بلادَهُ بإخلاصٍ وصدقٍ، ويرى الظروفَ والتحدياتِ ويدركُ الفرصَ، ويشاركُ بجديةٍ في بناءِ وطنِهِ؛ فالمشاركةُ هي التي تصنَعُ مستقبلَ الأوطانِ".

كما قال رئيس الطائفة الإنجيلية:"بعدَ ثورة الثلاثين من يونيو كانت التحديات كبيرة، لكن بفضل اللهِ ووعي القيادةِ السياسية، ومن خلال الرؤية الثاقبة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقراءةِ علامات الأزمنة، والفهم العميق التحديات، استطاع العبور بنا إلى واقع جديد، وبناء جمهورية جديدة، حافظت على كلِّ المصريين، ومن خلال صلابة المواطنينَ وحبِّهم لوطنِهِم، استطاعتْ مِصرُ اجتيازَ كلِّ هذا والتحرُّكَ بخُطى واثقةٍ تجاهَ مستقبلٍ أفضلْ.

ومن جانبه أشاد الدكتور طلعت عبد القوي أشاد بنشاط الهيئة القبطية الإنجيلية التي نجحت في تحقيق التنوع وتقديم خدمات في جميع المجالات، مضيفا:"رئيس الطائفة الإنجيلية قيمة مصرية كبير ومبادرة "ازرع" مبادرة عظيمة واستفاد منها عدد كبير من المزارعين، بجانب جميع المستفيدين من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في جميع المحافظات وفي مختلف المجالات من خلال خبرات ومجهود الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المصرية.