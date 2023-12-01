الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفير مصر بكوريا الجنوبية: عملية التصويت تجرى بسهولة ويسر دون معوقات

خالد عبد الرحمن
خالد عبد الرحمن

أكد سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، خالد عبدالرحمن، أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 تجري بسهولة ويسر دون أية معوقات.

 الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وقال "عبدالرحمن"، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إن حجم الجالية المصرية في كوريا الجنوبية محدود مقارنة بالجاليات في دول أخرى، إذ يبلغ تعدادها 2300 مواطن مصري يتواجدون في مناطق مختلفة في كوريا، لافتًا إلى أن الجالية تضم عددًا من الطلاب والأساتذة في الجامعات الكورية، إضافة إلى مجموعة من العاملين في مجالات التصدير.

وأشار سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، إلى التجهيزات التي جرت بشأن عقد الانتخابات الرئاسية في سول، وقال: أي مواطن مصري يستطيع أن يصوت بسهولة تامة، منذ التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً على مدى الأيام الثلاثة المحددة لعملية التصويت، ونحن نتوقع أن يتزايد اليوم الجمعة الإقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة. 

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