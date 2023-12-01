الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الشماع: كتاب صلاح عيسى "الثورة العرابية" من أكثر المصادر ثراء عنها

الكاتب محمد الشماع
الكاتب محمد الشماع

قال الكاتب محمد الشماع، إن الأحداث ما بين 1882 وحتى 1952م أسست للتاريخ المصري الحديث كله.

 

وأضاف الشماع خلال لقائه ببرنامج "أطياف" الذي تقدمه الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، عبر قناة الحياة، أن ثورة عرابي تعتبر أحد الأحداث الإشكالية الكبيرة في التاريخ المصري الحديث، لافتا إلى أن هناك من أطلق عليها "هوجة عرابي".

 

وتابع أن: "مصطلح الهوجة نفسه لا ينتمي للورد كرومر فقط، لكنه عندما كتب فقد كتب عن هوجة ولم يكتب عن ثورة، وأسباب الثورة نفسها، هو نفسه كان شاكك فيها، حيث لم يكن يوجد تغليب للعنصر التركي، حيث أن أسباب ثورة عرابي لم توضع كلها في كتب المدارس، فقد كان السبب الرئيسي تغليب العنصر التركي على المصري". 

 

وتابع: "اللورد كرومر نفسه شكك في ذلك، وقال بأن عرابي رجل ليس متعلمًا وأهوج وثائر لمجرد الثورة". 

 

وأوضح الكاتب محمد الشماع، أن كتاب صلاح عيسى "الثورة العرابية" من أكثر المصادر ثراء عنها.

الكاتب محمد الشماع الثورة العرابية برنامج أطياف الدكتور صفاء النجار كتاب صلاح عيسى

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