قطر: إطلاق سراح 30 فلسطينيا مقابل 10 إسرائيلين فى غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إنه سيتم إطلاق سراح 30 فلسطينيًا يوم الخميس مقابل إطلاق سراح 10 رهائن في غزة.

وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن مواطنين روسيين أطلق سراحهما يوم الأربعاء تم إدراجهما في قائمة اليوم.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه جيش الدفاع الإسرائيلي، إن ستة رهائن إسرائيليين في طريق عودتهم حاليًا إلى الأراضي الإسرائيلية، وقد تم بالفعل إطلاق سراح رهينتين إسرائيليتين في وقت سابق من اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، كرر مسؤول إسرائيلي موقف إسرائيل المتمثل في أنها ستوافق على يوم إضافي من الهدنة للإفراج عن كل مجموعة مكونة من 10 رهائن، وفي المقابل سيتم إطلاق سراح ثلاثة أضعاف عدد السجناء الفلسطينيين في كل مرة.

جيش الاحتلال: 6 رهائن إسرائيليين سلموا للصليب الأحمر



وأكد الجيش الاحتلال أن حركة حماس قامت بتسليم ستة محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر.

وجاء في بيان للجيش الاحتلال: وبحسب المعلومات التي قدمها الصليب الأحمر، فقد تم نقل ستة مختطفين إسرائيليين إليهم وهم في طريقهم إلى إسرائيل.

وخلال لقائه مع رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكد هرتسوج "ضرورة العمل بأي طريقة ممكنة لتحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى منظمة حماس"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وعُقد الاجتماع على هامش محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، Cop28، في دبي، وجاء في بيان المكتب الإعلامي للرئيس الإسرائيلي: "وناشد الرئيس صديقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استخدام ثقله السياسي الكامل لتعزيز وتسريع عودة الرهائن إلى وطنهم".

وذكر تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية أن الرئيسين بحثا العلاقات بين بلديهما والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أنه تم اختطاف ميا شيم من مهرجان الموسيقى سوبر نوفا في 7 أكتوبر.

ويظهر مقطع فيديو نشرته عائلتها شيم في لقاء عاطفي مع والدتها وشقيقها.