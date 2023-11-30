عادل حمودة: الدولة المصرية ثابتة على موقفها الرافض لتصفية القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، هو تصويت وتأكيد على موقف مصر مما يحدث في غزة، وتصويت على رفض التهجير والدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأضاف “حمودة” خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن المصريين والعرب يألمون بشدة من مشاهد الموت والدمار والخراب في قطاع غزة، ولكن عليهم تذكر أنهم يعيشون في حالة من حالات الأمن.

وأوضح أن الأمن سلعة غير مرئية ومكلفة جدا، ولكننا لا نشعر بالأمن إلا بعد غيابه، وما جرى بعد 25 يناير 2011 كان واضحًا للجميع.

وأكد حمودة، أن غزة قضية أمن قومي مصري، والأهم من ذلك، أن مصر اتخذت موقفًا واضحًا من عملية التهجير، مُشددًا على أن الدولة المصرية ثابتة على هذا الموقف، كما أنها اتخذت موقفًا واضحًا جدًا من إبقاء الفلسطينيين في أرضهم حفاظًا على القضية الفلسطينية.