الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة: المشاركة فى انتخابات 2024 فرصة لتعبير المواطن عن رأيه بشكل مباشر

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الانتخابات الرئاسية 2024 فرصة كي يعبر المواطن عن رأيه على نحو واضح ومباشر، مشيرًا إلى أن الموقف السلبي موقف غير إنساني، والإنسان الذي يتكاسل في هذا الأمر هل من حقه أن ينتقد أو يتحدث أو يقول رأيه، داعيًا جموع المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتابع حمودة، اليوم الخميس، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة القاهرة الإخبارية: "إذا كنت تشعر بأنك تنتمي إلى هذا البلاد، أو تُعاني من مشكلات ما وترى أن هناك حلا لها، وترى ضرورة أن يكون لك ولأسرتك وبلدك مستقبل أفضل يمكنك المشاركة في الانتخابات كي تعبر عن الرأي الذي تريده".

وحول عناصر القوة للدولة المصرية، قال حمودة: "لو لم يكن لدينا جيش قوي ومتطور وحديث لأدخلت إسرائيل الفلسطينيين في نصف ساعة، وبالتالي فإن إسرائيل تخشى أن تتورط في حرب مع مصر، لأنه عند حد معين من الممارسات الإسرائيلية يمكن أن تعتبر مصر أنها تعتدي على حدودها".

وأكد: "كل التقديرات في الصحف الأمريكية والغربية والإسرائيلية تؤكد أن إسرائيل حذرة جدًا من الاقتراب من نقطة تماس عسكرية مع مصر، وهذا عنصر ردع يجعلها تتراجع عن التهجير بشكل أو بآخر".

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