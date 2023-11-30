الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري نايل| التعادل الإيجابي يحسم مواجهة فاركو والمقاولون العرب

المقاولون العربل
المقاولون العربل وفاركو

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة فاركو والمقاولون العرب التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري نايل موسم 2023-2024.

والتقى الفريقان على استاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة السابعة من المسابقة المحلية.

تقدم أحمد شريف لصالح فاركو في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول قبل أن يدرك عماد ميهوب التعادل لصالح المقاولون العرب في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد فاركو عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري، كما رفع فريق المقاولون العرب رصيده عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.

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أحداث المباراة

فاركو كانت له المبادرة في الدقيقة السابعة بعد تمريرة من أحمد شريف إلى سيف تيري الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

في الدقيقة 18 تصويبة قوية من يمين منطقة الجزاء لصالح المقاولون العرب عن طريق عمار حمدي تصدى لها حارس المرمى.

فرصة خطيرة لصالح فاركو في الدقيقة 24 بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح فاركو عن طريق محمد فخري من ركلة حرة لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن.

هدف فاركو عن طريق أحمد شريف تم إحرازه في الدقيقة 31 بعد مرور رائع من وليد علي فرج لاعب فاركو من يمين منطقة الجزاء ليمرر كرة عرضية أرضية ليسدد أحمد شريف الكرة داخل الشباك.

فريق المقاولون العرب ضغط بقوة في الشوط الثاني على أمل تسجيل التعادل، وتحقق له ما أراد في الدقيقة 65.

وجاء التعادل بعد كرة عرضية من الطرف الأيسر عن طريق أوتشايا على رأس عماد ميهوب الذي سدد كرة رائعة داخل الشباك.

فرصة خطيرة للمقاولون في الدقيقة 76 بعد خطأ من محمد سعيد شيكا في تشتيت الكرة بعد الخروج من مرماه لتصل إلى عبد الرحمن خالد الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار المرمى.

فرصة أخرى للمقاولون في الدقيقة 81 بعد كرة عرضية من عبد الرحمن خالد من خارج منطقة الجزاء لصالح المقاولون العرب لكنها مرت باتجاه المرمى لترتطم بالعارضة.

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