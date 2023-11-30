مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تذلل معوقات تنفيذ المرحلة السابعة من صفقة التبادل

أكدت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر تنجح في تذليل المعوقات التي واجهت تنفيذ المرحلة السابعة من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين.

وأعلن البيت الأبيض عن مواصلة جهوده بالتنسيق مع مصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، بجانب تأمين الإفراج عن المحتجزين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، عن أن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين تضم أسماء 22 أسيرًا و8 أسيرات كلهم من مناطق داخل الخط الأخضر، كما سلّمت "حماس"، الصليب الأحمر الدولي، محتجزتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.