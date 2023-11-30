الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تذلل معوقات تنفيذ المرحلة السابعة من صفقة التبادل

الاسرى
الاسرى

أكدت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر تنجح في تذليل المعوقات التي واجهت تنفيذ المرحلة السابعة من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى الفلسطينيين.

وأعلن البيت الأبيض عن مواصلة جهوده بالتنسيق مع مصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، بجانب تأمين الإفراج عن المحتجزين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، عن أن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين تضم أسماء 22 أسيرًا و8 أسيرات كلهم من مناطق داخل الخط الأخضر، كما سلّمت "حماس"، الصليب الأحمر الدولي، محتجزتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.

مصر المرحلة السابعة صفقة تبادل المحتجزين الأسرى الفلسطينيين

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