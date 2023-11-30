مجاهد نصار: المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة واجب وطني

طالب النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، جموع وملايين المصريين المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، منوها بالدور الوطني الإيجابي لملايين المصريين بالخارج في افتتاح هذه الملحمة الوطنية من أجل مصر.

وقال نصار، في تصريح صحفي له اليوم، إن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية في مصر أمرًا حيويًا وضروريًا، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مضيفا: الانتخابات الرئاسية المقبلة، فرصة للشعب المصري لتحديد مستقبله السياسي، كما أن الاقتراع في هذه الانتخابات واجبًا وحقًا لكل مواطن مصري.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المشاركة السياسية الواسعة ستعكس قوة الديمقراطية وتعزز الشفافية والشرعية السياسية في البلاد، لافتا إلى أن مصر تشهد مصر حاليًا تحديات إقليمية ودولية كبيرة، ومن أجل التغلب على هذه التحديات، يجب أن يكون هناك استقرار سياسي واقتصادي قوي، ولذلك تأتي أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووجه النائب، رسالة للمصريين بالخارج: عليكم دورا كبيرا في إعطاء رسالة للعالم بأن شعب مصر يبحث عن دوام الاستقرار والامن والتنمية الشاملة،مضيفا أن انتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة يضمن نجاح الجمهورية الجديدة.

واختتم النائب مجاهد نصار حديثه بالقول: نحن أمام تجربة ديمقراطية حقيقية تتطلب من الجميع، أن يكونوا على قدر المسئولية الوطنية وأن يشاركوا في صناعة مستقبل هذا الوطن من خلال اختيار المرشح القادر على استكمال البناء والتنمية ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، والرئيس السيسي الأجدر على دوام حمل هذه المهمة.